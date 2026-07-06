Imanes y pinturas, emprendimiento que mantiene vivo los recuerdos de mascotas

José Anuel, un emprendedor de 27 años, que convirtió su pasión por el arte y el amor por las mascotas, en motivación para crear Pawsonartpty, un negocio dedicado a la elaboración de imanes de madera, llaveros, pinturas y retratos inspirados en las mascotas.

El emprendedor contó que todo comenzó este 2026, tras tomarle unas fotografías a su gato llamado Leo, y plasmar su imagen en un retrato. “A partir de esa experiencia decidí convertir mi pasión por el arte en un negocio que permite a las personas conservar el recuerdo de sus mascotas a través de los imanes para neveras y pinturas, piezas que perduran en el tiempo”, manifestó Anuel.

Explicó que “cada pieza es personalizada y elaborada de forma artesanal. “Se toman las fotos de referencia, se prepara el lienzo o la maderita, se crea el boceto y se pinta con acrílicos. Al finalizar, se aplican dos capas de barniz transparente, con un tiempo de secado de 45 minutos para proteger la obra antes de su entrega”, afirmó.

En cuanto a los precios, Anuel señaló que varían según el tamaño y el tipo de producto. Los llaveros tienen un costo de B/.10.00, las maderitas con imán B/.25.00, mientras que los retratos están entre los B/.40.00 hasta los B/.100.00. Estos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @Pawsonartpty.