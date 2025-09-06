IFARHU condona más de B/. 355 mil en intereses de préstamos educativos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció la condonación de B/. 355,913.28 en intereses morosos, beneficiando a prestatarios de préstamos educativos con deudas atrasadas. La cifra corresponde al 80% de los intereses acumulados y abarca los meses de julio y agosto de 2025.

Según el informe del IFARHU, la medida ha atendido un total de 201 casos, de los cuales 53 se encontraban en proceso judicial y 148 en proceso administrativo.

La moratoria, que estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2025, ofrece dos opciones a los deudores para regularizar su situación:

• Cancelación total del saldo: Los beneficiarios que opten por saldar la totalidad del capital y el fondo de reserva solo tendrán que pagar el 20% de los intereses atrasados.

• Acuerdo de pago: Quienes establezcan un acuerdo de pago deberán cubrir al menos el 25% de los intereses morosos para formalizar el compromiso.

Esta iniciativa busca ofrecer una oportunidad a los prestatarios para que regularicen sus obligaciones financieras con la institución y se pongan al día con sus deudas.