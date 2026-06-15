Identifican cultivos de cebolla con mejor desempeño durante la estación lluviosa en el país

Una investigación desarrollada por especialistas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá reveló que cultivos de cebolla como el híbrido “Gamay” registraron el mayor rendimiento por parcela durante la estación lluviosa.

El estudio, titulado “Influencia de las condiciones climáticas durante la estación lluviosa sobre el desarrollo morfológico y productivo de cinco cultivares de cebolla”, detalló que este híbrido alcanzó un rendimiento de 3.69 kilogramos por cada tres metros cuadrados, mientras que el cultivar “E 515 F1” presentó los valores productivos más bajos. Asimismo, se observó una amplia variabilidad en aspectos morfológicos y fenológicos, lo que demuestra que cada material genético responde de manera distinta a las condiciones ambientales.

Uno de los hallazgos más relevantes fue que la temperatura y la precipitación ejercieron una influencia negativa sobre el desarrollo morfológico de las plantas, afectando el crecimiento y la formación de los bulbos. En contraste, la radiación solar mostró un impacto positivo, favoreciendo el desarrollo de los cultivos.

El estudio también encontró una fuerte relación entre la altura de las plantas y el peso de los bulbos, indicando que los ejemplares con mayor crecimiento vegetativo tendieron a producir cebollas más pesadas. Este resultado aporta información útil para los programas de selección y mejoramiento de materiales adaptados a las condiciones climáticas de Panamá.

Según los autores, estos hallazgos contribuyen a identificar cultivares con potencial para las zonas bajas durante la estación lluviosa y ofrecen datos valiosos para productores, técnicos e investigadores que buscan mejorar la productividad de este rubro hortícola. Además, la investigación genera evidencia que puede servir de base para el desarrollo de estrategias de adaptación agrícola frente a la variabilidad climática y los efectos del cambio climático en la producción de alimentos.

El estudio, realizado por Waldo Espinosa, Ángela Howard, Javier Carneiro y Reynaldo Vargas, se encuentra publicado en el volumen 8 de la “Revista Investigaciones Agropecuarias”.

Para la investigación, los especialistas analizaron variables relacionadas con el crecimiento de las plantas, como altura, número de hojas, longitud de raíces, diámetro y peso de los bulbos, así como el rendimiento productivo y su relación con factores como temperatura, precipitación y radiación solar. Se evaluó el comportamiento de los híbridos “Alvara”, “E 515 F1”, “Gamay”, “Campo Lindo” y “Ultra F1” en las tierras bajas de la provincia de Chiriquí durante la temporada lluviosa de 2022.