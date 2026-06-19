Hoy presentarán informe final de auditoría de la mina

ML | El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) presentará hoy el Informe Final de la Auditoría Integral del Proyecto Cobre Panamá.

La firma auditora SGS presentará el documento a la Comisión de Alto Nivel conformada por tres ministros de Estado: Julio Moltó, ministro del MICI, Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas (MEF) y el Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente.

El acto se realizará a las 11:00 a.m. en el Salón Atlántico del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

La entrega del informe por parte de SGS marca un paso clave en el proceso de revisión técnica del proyecto minero, ubicado en Donoso, provincia de Colón.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha mencionado este comité de alto nivel conformado por los tres ministros de Estado y un equipo de expertos en materia económica, legal y ambiental, se encargarán de decidir el futuro de la mina y tomarán decisiones en base a los resultados de los informes oficiales.