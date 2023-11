Hoteles, restaurantes y artesanos afectados por suspensión de desfiles patrios

La suspensión de los desfiles patrios y de las actividades que eran desarrolladas durante los días de asueto, tendrá un impacto negativo en el sector hotelero, transporte, restaurantes, artesanos, vendedores ambulantes, festividades bailables, entre otras, explicaron empresarios vinculados a estas actividades.

Ernesto Orillac de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR) indicó que “la afectación es total. Todos entendemos el derecho a protestar y es legitimo pero la situación ha generado mucha incertidumbre”. Orillac dijo que hay muchas cancelaciones en reservación de hoteles y tours que previamente habían realizado turistas nacionales y extranjeros. Se han realizado cancelaciones en hoteles de playa y visitas a Pedasí, Boquete, Tierras Altas, Volcán, Bocas del Toro y demás. Muchas personas están en incertidumbre porque no saben qué va a suceder”.

Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional De Pequeñas y Medianas Empresas (UNPYME) señaló que “muchos comercios compraron diversos artículos que son vendidos para estas fechas, hicieron una inversión en productos que no necesariamente se van a recuperar”. Añadió que “para estas fechas también hay servicios que se prestan en la micro y pequeña empresa, por ejemplo, salón de belleza, talleres de mecánica, chapistería, lava autos, fondas, restaurantes”.

Edwin Wolfschoon, presidente de la Asociación Azuerense de Eventos y Afines y vocal de Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá (Arbyd) manifestó que el 90% del sector está bien golpeado. Un día como hoy ya se daba el traslado masivo hacia el interior del país, las actividades de las reinas del Carnaval se daban, había mucho movimiento en restaurantes y bares, estos eran nuestros máximos días. La pregunta que nos hacemos es cómo vamos a pagar planilla y otros compromisos si no tenemos cómo, el impacto económico es muy fuerte”. Por su parte, la artesana María Ordoñez, aseguró que “los vestuarios típicos no se han vendido, tenemos una sobreoferta de cutarras, sombreros, tembleques y no hay compradores”. Añadió que muchos de sus compañeros que confeccionan botas de cuero para las bandas se han quedado con trabajos adelantados y sin pagar”.