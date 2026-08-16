Honduras busca conocer el modelo de la Ciudad de la Salud y experiencia de Panamá en telemedicina

Autoridades de Panamá y Honduras revisaron temas de cooperación en salud, administración pública y comercio durante la III Reunión del Mecanismo de Consultas Bilaterales, realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Conforme al reporte de la Cancillería de Panamá, en el encuentro la delegación hondureña manifestó su interés en conocer el modelo de infraestructura de la Ciudad de la Salud de Panamá y en intercambiar experiencias con el país en materia de telemedicina.

La reunión estuvo encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos A. Hoyos, y el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández. Por Honduras participaron la subsecretaria de Estado en el Despacho de Política Exterior, Pamela Handal Rivera, y el embajador de Honduras en Panamá, Rafael Fernando Sierra Quesada.

El interés de Honduras incluye conocer la experiencia de Panamá en telemedicina, según informó la Cancillería.

Durante la reunión también se abordaron programas de cooperación relacionados con las becas ofrecidas por Honduras y se acordó realizar la II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Científica y Técnica entre ambos países, con el objetivo de aprobar nuevos proyectos para el bienio 2026-2027.

Panamá y Honduras mantienen relaciones diplomáticas desde el 18 de septiembre de 1907. La delegación hondureña propuso realizar una conmemoración especial en 2027, cuando se cumplirán 120 años de relaciones entre ambos países.