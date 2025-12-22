Economía

Hidroterrarios, emprendimiento creativo con recuerdos que florecen en el agua

La emprendedora Carlemys Gutiérrez, señaló que “este año ha sido positivo, ya que en el mes de diciembre superamos la venta de 500 unidades de hidroterrarios”. Además, destacó que se trata de diseños únicos e ideales para obsequiar

Hidroterrarios, emprendimiento creativo con recuerdos que florecen en el agua
Cortesía | Un recordatorio de hidroterrario con grabado de fecha.
Hidroterrarios, emprendimiento creativo con recuerdos que florecen en el agua
Hidroterrarios, emprendimiento creativo con recuerdos que florecen en el agua
Cortesía | Varios recordatorios de hidroterrarios con plantas.
Hidroterrarios, emprendimiento creativo con recuerdos que florecen en el agua
Cortesía | Pieza para decorar.
Hidroterrarios, emprendimiento creativo con recuerdos que florecen en el agua
Cortesía | Carlemys Gutiérrez.
Amalia Quintero
22 de diciembre de 2025

Carlemys Gutiérrez, una emprendedora de 33 años, que apasionada por la arquitectura, el deseo de tener su propio proyecto, generar ingresos y disponer de más tiempo para su hijo, la llevaron a desarrollar una idea de negocio y especializarse en la elaboración de recordatorios hidroterrarios, un sistema decorativo y funcional que permite cultivar plantas únicamente en agua.

La emprendedora explicó que, “todo comenzó en 2023, cuando tuve a mi hijo, eso le dio más sentido al inicio del emprendimiento, no solo por la necesidad de generar ingresos, sino porque quería ser madre a tiempo completo”. Añadió que, como arquitecta de profesión, usó sus “dotes para buscar algo que no fuera común entre los emprendimientos y fue así que nació que este negocio”.

De acuerdo con Gutiérrez, algunas plantas son cultivadas por ella y su familia, mientras que otras provienen de proveedores. “Se trata de plantas hidropónicas que pueden sobrevivir en interiores, siempre que cuenten con iluminación indirecta y buena ventilación, natural o artificial, evitando la exposición directa al sol o al aire, ya que estos factores pueden dañar las hojas y afectar su desarrollo”.

Para la elaboración de sus productos, la emprendedora combina plantas cultivadas, bases de vidrio, metal, hierros dorados, piedras de colores y agua, logrando piezas artesanales con un enfoque estético y funcional.

Uno de los diseños que más destaca es el hidroterrario de calendario. Dijo que “es un diseño propio que tiene incorporado un calendario”. Los precios de los productos van desde B/.8.00 hasta los B/.45.00, dependiendo del modelo y el tipo de pieza. Estos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @unamamánormal.pty.

Tags:
emprendimiento
|
idea de negocio
|
hidroterrarios
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR