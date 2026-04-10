Habilitan plataforma para acceder al subsidio de combustible

El registro para la solicitud de participación en el programa de subsidio al combustible para el transporte público ya se encuentra habilitado, informaron la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

“Los transportistas de las modalidades colectivo, selectivo y colegiales podrán acceder a través de la plataforma Panamá Conecta (https://panamaconecta.gob.pa/menu) e ingresar a la opción de subsidios, donde podrán completar su solicitud de manera sencilla y en línea. Próximamente también podrán acceder los conductores de transporte de carga”, detallaron las instituciones en un comunicado.

Para facilitar el proceso, se ha puesto a disposición un manual con instrucciones paso a paso en www.transito.gob.pa, que detalla cómo realizar el registro correctamente.

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 24-26, que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas los procedimientos y acciones presupuestarias y financieras necesarias para estabilizar temporalmente en B/. 3.33 el precio por galón (o su equivalente en B/. 0.88 el litro) de la gasolina de 91 octanos, y en B/. 3.41 (o su equivalente en B/. 0.90 el litro) de diésel bajo en azufre, para uso del transporte público de pasajeros. Esto por una suma de hasta B/. 100 millones y por un periodo de hasta 10 meses, sujeto a las condiciones del mercado.