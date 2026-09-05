Grupo de productores de Capira impulsan su producción con acompañamiento técnico

Un grupo de 20 productores agrícolas y pecuarios de comunidades cercanas a Altos de Capira fortalece sus capacidades productivas mediante asistencia técnica y capacitación práctica brindada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), como parte de las acciones para promover sistemas de producción más sostenibles y resilientes.

El MIDA mediante un comunicado señaló que la jornada fue liderada por el equipo de la Agencia de Extensión N.° 2 de Capira, que desarrolló una capacitación y demostración práctica en campo en la finca A Cielo Abierto, propiedad de la productora Iría Contreras Revello.

Durante la actividad, los productores recibieron orientación sobre la elaboración de abonos biológicos, la preparación de insecticidas orgánicos y el curado de semillas, prácticas que pueden contribuir a mejorar el manejo de los cultivos y reducir los costos asociados a la producción.

El acompañamiento directo de los técnicos del MIDA permitió a los participantes conocer alternativas y herramientas que pueden ser aplicadas en sus propias parcelas, con énfasis en el aprovechamiento de recursos y la incorporación de tecnologías sostenibles.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de extensión agropecuaria que desarrolla el MIDA para fortalecer las capacidades de las familias productoras y brindar respuestas a los desafíos que enfrenta el sector, particularmente ante los efectos del Fenómeno de El Niño y la variabilidad climática.