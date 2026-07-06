Gremios empresariales reactivan el Comité Intergremial del Agua para enfrentar la crisis hídrica en Panamá

Ocho de los principales gremios del sector empleador formalizaron este lunes, 6 de julio de 2026, la reactivación e instalación del Comité Intergremial del Agua, con el objetivo de generar propuestas técnicas y concretas para solucionar los problemas urgentes del sector, así como fortalecer la gobernanza y sostenibilidad del recurso hídrico a mediano plazo.

El comité está conformado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá (API), la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (CONVIVIENDA), el Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo (IPAUR), el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).

En la reunión se acordó impulsar respuestas inmediatas a los fallos actuales en el suministro y la gestión del agua potable, además de promover reformas estructurales a mediano plazo para mejorar la institucionalidad del recurso, informó la APEDE.

“La medida responde al aumento de la demanda ciudadana, las deficiencias en la infraestructura, la variabilidad climática y la necesidad de inversiones urgentes. Los gremios insisten en que la seguridad hídrica debe ser tratada como una prioridad nacional y una política de Estado”, detalla el comunicado.

El sector privado reconoció la inclusión del recurso como eje central del programa del Gobierno Nacional, “Panamá para Ti”, y posicionó a este comité como un brazo técnico propositivo para colaborar con las autoridades.