Gobierno ve positivo los avances con Minera Panamá

El presidente de la República José Raúl Mulino calificó como “muy positivo”, los anuncios realizados por First Quantum Minerals (FQML), donde reconoce el Estado panameño es el propietario de los minerales del país y están dispuestos a dialogar para alcanzar un acuerdo.

“Poco a poco hemos bajado el nivel de tensión de tensión con Minera Panamá. Están en un proceso de reactivar la mina para los propósitos de mantenimiento. A eso se deben las ferias de empleos. Esos empleos que se están reclutando es para el mantenimiento de la mina que está debidamente autorizado por Panamá”, dijo Mulino.

Añadió que “en cuanto a la propiedad de los recursos por supuesto son nuestros. Es un gran avance que reconozca que eso pertenece soberanamente a la República de Panamá; y sus réditos cuando sea, serán ingresados al patrimonio de la nación panameña”.