Gobierno entregará los primeros 13 puentes zarzos en la comarca con dinero de la mina

El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, informó que entre finales de julio y principios de agosto se entregarán 13 zarzos de los primeros 50 que se construyen en la comarca Ngäbe-Buglé con fondos provenientes de la mina de cobre.

El titular del MOP detalló que además se prepara la licitación de otros 50 zarzos adicionales. Con esto el gobierno busca cumplir la promesa de construir 100 infraestructuras en esta extensa zona territorial, donde por décadas las comunidades han enfrentado el peligro de cruzar ríos y quebradas para acceder a escuelas, centros de salud y otros servicios.

Andrade explicó que la construcción de los zarzos sobre el río Sagüí y en las quebradas Cerro Sagüí, Cerro Sagüí 1 y Cerro Sagüí 2 supera de manera individual el 98% de avance. En estos cuatro puntos la armadura y los componentes principales del proyecto ya se encuentran completamente finalizados.

Actualmente el personal técnico concentra las labores en el reacondicionamiento ambiental de las áreas intervenidas. Esto incluye tareas de limpieza integral y revegetación de las zonas adyacentes a los pasos, con el objetivo de minimizar el impacto en el entorno.

Los zarzos forman parte de un plan para mejorar la conectividad en la comarca Ngäbe-Buglé y garantizar un tránsito seguro durante todo el año, especialmente en temporada lluviosa.