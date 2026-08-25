Gobierno destina más de B/.65 millones para evitar alzas en la tarifa eléctrica

El Consejo de Ministros aprobó aportes por un total de B/.65.79 millones a los fondos de estabilización y compensación tarifaria, con el objetivo de evitar aumentos en las facturas de electricidad de los clientes de bajo consumo durante el primer semestre de 2026.

A través de las Resoluciones de Gabinete N.° 92-26 y N.° 93-26, se autorizó un aporte de B/.21,952,409.81 al Fondo Tarifario de Occidente (FTO) y de B/.43,841,643.82 al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

Los recursos compensarán a las empresas distribuidoras ENSA, EDEMET y EDECHI por los descuentos aplicados a clientes con tarifa de baja tensión simple (BTS) y consumo inferior a 300 kWh mensuales.

El FTO está dirigido a clientes de sectores de Bocas del Toro y áreas circunvecinas, incluyendo Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola. Según la información oficial, este fondo beneficia a unos 183 mil clientes, equivalentes al 99% de los residentes de Chiriquí y Bocas del Toro.

Por su parte, el FET cubre al resto del país y beneficia a aproximadamente 930 mil clientes atendidos por EDEMET, ENSA y EDECHI.

El objetivo de ambos fondos es mantener estable el costo de la energía para los consumidores de bajo consumo mediante transferencias a las empresas distribuidoras, de manera que el beneficio sea trasladado a los usuarios finales.

Las resoluciones también facultan al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para gestionar la transferencia, total o parcial, de los recursos a ETESA, en su calidad de fiduciario del FET y el FTO.