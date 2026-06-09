Gobierno autoriza la importación de 786 mil quintales de arroz en cáscara tras los efectos de “El Niño”

Mediante el Decreto 9-26, el Consejo de Gabinete aprobó la importación de 786,000 quintales de arroz en cáscara. Esta medida busca cubrir el consumo de la población hasta el inicio del próximo período de cosecha, debido a que la producción nacional se encuentra afectada por el fenómeno de El Niño.

El decreto señala que el Comité de la Cadena Agroalimentaria de Arroz, mediante un acuerdo alcanzado en su reunión ordinaria del 26 de mayo de 2026, recomendó la aprobación de este contingente arancelario adicional, estableciendo como fecha límite de ingreso al país el 15 de septiembre de 2026.

En dicho encuentro, que contó con la participación de productores, agroindustriales, importadores, distribuidores de insumos y representantes del Gobierno nacional, se informó que los inventarios actuales y los contingentes pendientes por importar solo garantizan el abastecimiento hasta la tercera semana de septiembre de 2026.

Este balance técnico confirmó la urgencia del nuevo contingente, ya que las cosechas proyectadas para los primeros meses del período agrícola 2025-2026 presentan retrasos y mermas a causa de los efectos climáticos.