Gobierno anuncia operación para recomprar parte de la deuda en bonos internacionales

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), anunció el inicio de una operación para recomprar parte de la deuda que el país mantiene en bonos internacionales.

“Esta operación forma parte de la estrategia del Gobierno para manejar responsablemente la deuda pública, buscando reducir el pago de intereses en el tiempo y disminuir el saldo total de la deuda del país, al mismo tiempo que se ordenan mejor los compromisos y los vencimientos financieros”, detalla el MEF en un comunicado.

Se detalló que “la recompra para retirar deuda se realizará con recursos provenientes de la posible emisión de nuevos bonos internacionales a plazos aproximados de 8 y 12 años, sujeto a condiciones de mercado al cierre de la transacción”.

Según el ministerio, “esta operación permite administrar mejor la deuda existente, fortalecer las finanzas públicas y seguir construyendo una base sólida para la estabilidad fiscal y económica del país. El objetivo ulterior es reducir las tasas de interés en el sector público y privado, atraer inversión local y extranjera, para crear empleos y mejorar la calidad de vida de la población”.