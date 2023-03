Gigantes de Wall Street socorren a banco First Republic

Once bancos de Estados Unidos, entre ellos Bank of America, Citigroup y JPMorgan, aceptaron colocar 30.000 millones de dólares en depósitos en First Republic, señal de su "confianza en el sistema bancario" del país, según un comunicado conjunto.

"Esta acción de los bancos más grandes de Estados Unidos refleja su confianza en First Republic y en los bancos de todos los tamaños", indicó el grupo, tras la quiebra de tres entidades del sector en menos de una semana.

"Esta muestra de apoyo de un grupo de grandes bancos es muy bienvenida, y demuestra la resiliencia del sistema bancario", dijeron altos funcionarios del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal (Fed, banco central), y la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC), así como la Oficina del Controlador de Moneda, en una declaración conjunta.

First Republic estuvo en el centro de la tormenta este jueves en Wall Street, con su acción en caída, pero rebotó con fuerza luego de informaciones de prensa que sugirieron lo que terminó pasando: 11 grandes bancos salieron al rescate de su competidor para evitar una eventual quiebra y sostener así el sector.

El día empezó mal para este banco, con una caída que llegó al 36% luego de un artículo de la agencia Bloomberg que afirmaba que First Republic exploraba "opciones estratégicas" para su futuro, incluyendo una posible venta. El miércoles sus acciones perdieron 21% y cayeron 73% desde el 8 de marzo.

Pero la situación se dio vuelta luego de informaciones de The Wall Street Journal que señalaron que JPMorgan Chase, Morgan Stanley y otros grandes bancos intentaban rescatarle.

La acción volvió al terreno positivo luego de que la cadena CNBC precisara que gigantes del sector podrían desembolsar hasta 20.000 millones de dólares en este plan de salvamento, una cifra que luego terminó siendo mayor.

First Republic, fundado en 1985 en San Francisco, es el decimocuarto banco estadounidense en volumen de activos con 212.000 millones a fines de 2022. Da servicios de banca privada a particulares y empresas, así como gestión de fortunas.

Según la agencia S&P Global Ratings, 68% de los depósitos en First Republic están en cuentas que superan los 250.000 dólares, el límite habitualmente garantizado por el organismo federal FDCI. De ahí los temores del mercado.

Inversores y analistas temían que muchos clientes prefirieran mover su dinero a bancos que a priori no tienen riesgo de quiebra por ser demasiado grandes para que los reguladores permitan su cierre.

Pero "el sistema bancario dispone de un crédito sólido, liquidez abundante, capital importante y fuerte rentabilidad. Los acontecimientos recientes no cambiaron esa situación", señalaron los 11 bancos en su comunicado conjunto.

Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo, los cuatro bancos más grandes del país aportarán cada uno 5.000 millones de dólares.

Los bancos de negocios Goldman Sachs y Morgan Stanley contribuirán con 2.500 millones cada uno, en tanto BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank aporarán 1.000 millones por cabeza.

- Días tormentosos -

El anuncio se produce luego de la caída de tres bancos en menos de una semana en Estados Unidos, que marcan las peores quiebras desde la crisis financiera de 2008 y llevaron a las autoridades estadounidenses a tomar medidas drásticas muy rápidamente para proteger los depósitos.

La evaluación de las autoridades fue que existía un "serio riesgo de contagio y de retiros masivos" entre los clientes que tenían fondos por encima de lo garantizado por el aparato federal en esos dos bancos, explicó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, este jueves, ante una comisión del Senado.

Ante la situación de insolvencia de los bancos Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, las autoridades tomaron el control de ambas entidades.

SVB, un histórico prestamista de start-ups o empresas emergentes desde la década de 1980, quedó expuesto a las subidas de tasas de interés decididas por la Reserva Federal para contener la inflación, y sus clientes, que vieron encarecerse el crédito, comenzaron a retirar depósitos.

En medio de estos temores, la Reserva Federal también anunció un mecanismo para otorgar fondos a bancos si los necesitaran para responder a la demanda de sus clientes.

Tras el cierre de los mercados este jueves, la Fed anunció que prestó casi 12.000 millones de dólares a los bancos de Estados Unidos desde el domingo.

"Las acciones de esta semana demuestran nuestro compromiso de asegurar que nuestro sistema financiero siga fuerte y que los ahorros de los depositantes permanezcan a salvo", dijo Yellen al Comité de Finanzas del Senado.

"Puedo asegurar a los miembros del comité que nuestro sistema bancario es sólido", añadió en esta audiencia, destinada en principio a la propuesta de presupuesto federal de Joe Biden para 2024.

Los temores de contagio se expandieron a Europa. En Suiza, el Credit Suisse entró en la tormenta el miércoles y se derrumbó en bolsa 24,24%.

Este jueves su acción se recuperó luego de que la entidad anunciara en la madrugada del jueves, hora europea, que pedirá prestados hasta 50.000 millones de francos suizos (53.700 millones de dólares) al banco central.