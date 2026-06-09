Gabinete extiende vigencia de tarifas de electricidad en Bocas del Toro

La vigencia del esquema de aportes estatales para la estabilidad de la tarifa eléctrica en las comunidades de Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, así como en sectores de Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé, fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida se formalizó mediante la Resolución de Consejo N.° 56-26.

En 2015, la Oficina de Electrificación Rural (OER) traspasó a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI) los activos y servidumbres necesarios para la distribución y comercialización de energía en estas áreas. Desde entonces, el Estado determinó que, mientras se realizan las adecuaciones para mejorar la calidad del suministro, estos clientes mantendrán sus tarifas, y la diferencia con el costo real aprobado será asumida por el Gobierno a través del Fondo Tarifario de Occidente (FTO).

Sin embargo, “aunque este esquema tenía como límite el mes de julio de 2016, su vigencia se ha prorrogado mediante resoluciones por varios años hasta fijarse para el próximo 30 de junio de 2026. Por esta razón, y tomando en cuenta la proximidad del vencimiento, se ha considerado necesario prolongar el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026”, anunció la Dirección de Relaciones Públicas de la Presidencia.