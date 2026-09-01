Gabinete autoriza transacción judicial entre ACODECO y empresas hieleras por prácticas monopolísticas

El Consejo de Gabinete aprobó las resoluciones de la 94-26 a la 98-26, mediante las cuales autoriza la Transacción Judicial suscrita entre la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) y siete empresas del sector: Hielería Azuero, S.A.; Hielo Oriental, S.A.; Hielo Cristal Central del Istmo, S.A.; Hielo Cristal Las Tablas, S.A.; Producción Panameña de Hielo, S.A.; Hielo Ameglio y Hielo Express, S.A.

El acuerdo pone fin a una demanda interpuesta por la ACODECO en 2022 contra estas compañías por la presunta comisión de prácticas monopolísticas absolutas. La investigación se centró en la fijación del precio de venta y la repartición del mercado minorista de hielo en bolsa chica en Chitré, Las Tablas y Penonomé. Para que el tribunal valide la transacción, se requiere el concepto favorable de la Procuraduría General de la Nación y la autorización del Consejo de Gabinete, en cumplimiento del artículo 533 del Código Procesal Civil.

La Transacción Judicial está reconocida en el artículo 530 del referido código como un medio excepcional para la terminación del proceso y responde a la voluntad de ambas partes de dar por cerrado el caso. Como antecedente, los apoderados legales de las empresas presentaron propuestas de compromisos ante el administrador de la ACODECO, las cuales resultaron favorables para los intereses del Estado.

Como parte del acuerdo, cada empresa aportará una suma de entre B/. 10,000.00 y B/. 20,000.00, lo que suma un total de B/. 66,000.00. El monto será entregado de forma individual mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional, en un plazo no mayor a 30 días a partir de la ejecutoria del Auto Judicial que apruebe la transacción.