Gabinete aprueba contratación de dos empresas para asegurar la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal

El Consejo de Gabinete aprobó dos resoluciones que autorizan la contratación transitoria bajo procedimiento excepcional entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y las empresas APMT Panamá, S.A. y TIL Panamá, S.A., con el fin de “garantizar la continuidad de la operación, mantenimiento y administración de los puertos de Balboa y Cristóbal”.

Se detalló que la decisión se tomó luego que “se publicara en Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato ley que otorgó a Panama Ports Company (PPC) la operación de estas dos terminales de contenedores”.

La Resolución de Gabinete N°5-26 estableció el contrato de concesión transitorio entre la AMP y la empresa APMT Panamá, S.A. que garantizará por un periodo de hasta 18 meses la operación, mantenimiento y administración del puerto de Balboa.