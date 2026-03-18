Futuro de la mina se debe abordar este año

ML | El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, afirmó que el tema de la mina de cobre, ubicada en Donoso, provincia de Colón “debe abordarse este año”.

“El tema de la mina no ha se resuelto, es un tema que tenemos que hablar y discutir y asegurarnos que se lleve adelante de la mejor manera”, dijo Arias. El empresario señaló que hay que “buscar que todos los panameños salgan beneficiados” respecto a las decisiones que se tomen en torno al futuro del proyecto minero.

Arias explicó que la postergación se debe a la auditoría integral que se está realizando, la cual incluye más de 200 puntos que se están estudiando. “El presidente de la República nos ha dejado saber por qué se ha postergado, uno por el estudio que se está haciendo, la auditoría integral, son más de 200 puntos que se están estudiando”, dijo.

Además, se ha recibido la oferta del presidente de Chile, Gabriel Boric, de enviar expertos para colaborar en el proceso. “Y el presidente José Kast de Chile nos ha ofrecido los expertos de su país para que nos vengan a colaborar en Panamá, eso también es positivo”, agregó Arias.

“Hay que sentarse a hablar del tema con mayor conocimiento, una vez tengamos la auditoria integral y a los expertos”, concluyó Arias.