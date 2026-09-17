First Quantum patenta Quantum Electra-Haul y lidera la descarbonización minera

First Quantum Minerals Ltd. (TSX: FM) está acelerando la evolución de la minería global con la implementación de sistemas de asistencia por catenaria, una tecnología que combina eficiencia, productividad, seguridad y reducción de emisiones.

En el verano de 2026, su innovación propietaria, Quantum Electra-Haul, recibió patente y marca por la UK Intellectual Property Office (IPO), consolidando más de 14 años de experiencia en el diseño, refinación y operación de esta tecnología transformadora. Solo en 2025, la compañía alcanzó un récord de casi medio millón de kilómetros recorridos bajo catenaria en sus operaciones.

La tecnología, desarrollada desde 2011 en colaboración con Liebherr, Hitachi y Komatsu, combina eficiencia, productividad y sostenibilidad. Con más de 15 km de infraestructura instalada en sus tres sitios más grandes, incluyendo hardware ligero y móvil como transformadores y E-Houses, First Quantum tiene la ambición de llevar la asistencia por catenaria al 100% de cada ciclo de subida por rampa, demostrando que es una solución práctica y económicamente viable.

El compromiso con la innovación se evidencia en su mina insignia Kansanshi, en Zambia. Allí, desde junio de 2024, prueba junto a Hitachi el primer camión volquete de batería completa ultra-grande del mundo combinado con asistencia por catenaria.

La prueba, que busca validar el rendimiento real y los ciclos dinámicos de carga, fue presentada en abril de 2026 durante el Battery Truck & Electrification Showcase para clientes mineros.

“El mundo necesita que el cobre se extraiga de manera responsable. Nuestra solución patentada es un elemento clave de esta evolución”, señaló Gordon White, Director de Operaciones Mineras y Tecnología.

“Hemos dominado esta tecnología trabajando con socios de largo plazo para operar varios camiones en la línea elevada al mismo tiempo. Es un fuerte respaldo a la innovación y creatividad de First Quantum”.

El impacto ya es medible: solo en Zambia, la tecnología ahorró 45.000 toneladas de GEI en 2025 al sustituir diésel por energía renovable, y más de 130.000 toneladas de CO2 equivalente sumando otras iniciativas de electrificación. Con Quantum Electra-Haul, First Quantum demuestra que la descarbonización de la flota minera es una realidad operativa que redefine la minería del futuro.