First Quantum acoge informe sobre Cobre Panamá y muestra disposición para negociar con el Estado

First Quantum Minerals Ltd. emitió un comunicado este 30 de septiembre de 2026 en el que acogió la entrega ante el presidente de la República de Panamá, por parte de la Comisión Interministerial, de los estudios, análisis e informe integral de auditoría sobre Cobre Panamá, así como de sus correspondientes recomendaciones.

La empresa destacó que el documento abarca diecisiete recomendaciones. La primera sugiere “autorizar la apertura formal de negociaciones con Cobre Panamá/First Quantum para evaluar la viabilidad de un nuevo acuerdo que permita poner fin a los arbitrajes internacionales pendientes y establecer las condiciones para que un proyecto pueda operar y alcanzar un cierre ordenado, sin costo para la Nación y sin posibilidad de extensión, dando prioridad absoluta a los intereses ambientales, sociales y económicos de la Nación”.

La compañía subrayó que el texto sugiere que cualquier marco futuro exija que los recursos generados por el sitio se administren de manera transparente y se traduzcan en beneficios tangibles e identificables para la ciudadanía (Recomendación 8). Asimismo, plantea un mecanismo que destine fondos a un plan ambiental mediante una asignación fija, automática e irrevocable proveniente de la participación estatal (Recomendación 9), al tiempo que dispone la adopción de una estructura institucional con autonomía real que incorpore prácticas de buen gobierno, gestión profesional, transparencia y planificación de largo plazo (Recomendación 10).

De igual forma, First Quantum citó que el informe propone incorporar instrumentos que aseguren que la gestión técnica se mantenga al margen de los ciclos políticos de corto plazo (Recomendación 11) y exigir la terminación definitiva de los arbitrajes internacionales pendientes como condición obligatoria para la implementación de cualquier consenso (Recomendación 17).

“First Quantum reconoce que un nuevo acuerdo debe respetar la soberanía de Panamá, sus instituciones democráticas y un proceso liderado por el Gobierno. First Quantum participará de manera constructiva y de buena fe, con el objetivo de establecer un marco jurídico para Cobre Panamá que sea justo, transparente, duradero y compatible con la Constitución y las leyes de Panamá”, señaló la firma en su pronunciamiento.

La multinacional añadió que la custodia y gestión ambiental responsable del proyecto constituye una prioridad central, por lo que reafirmó su compromiso de colaborar con el Gobierno para garantizar salvaguardas sólidas, supervisión efectiva y un monitoreo transparente.

“La Compañía considera que una ruta sostenible para Cobre Panamá debe brindar estabilidad de largo plazo a todas las partes interesadas, incluidos beneficios económicos tangibles para las personas y el país, a través del empleo, el desarrollo de la fuerza laboral, las compras a empresas y proveedores locales, la inversión comunitaria y aportes más amplios a la economía”, concluyó, al tiempo que indicó que espera las directrices oficiales del Ejecutivo sobre los próximos pasos del diálogo.