Finaliza la sustentación de Vistas Presupuestarias 2027 con la participación de 96 entidades

Con la comparecencia de la Autoridad de Pasaportes de Panamá, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Lotería Nacional de Beneficencia, culminó el período de vistas presupuestarias para la vigencia fiscal 2027. Durante esta etapa, 96 instituciones del Gobierno Central, entidades descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros acudieron a la Comisión de Presupuesto para sustentar las cifras recomendadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, informó el departamento de prensa de la Asamblea Nacional.

A la Autoridad de Pasaportes de Panamá (APAP) se le asignó un monto recomendado de B/. 9.0 millones, asignando B/. 4.0 millones a funcionamiento y B/. 5.0 millones a inversión. Su administradora, Sonia de Luzcando, detalló que estos fondos se destinarán a la adquisición de libretas de pasaporte electrónico, al desarrollo de módulos de integración y administración, y al equipamiento tecnológico para la captura de datos biométricos.

Por su parte, a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se le recomendaron B/. 207.8 millones, cifra que contempla B/. 86.0 millones en ingresos propios, B/. 74.0 millones para funcionamiento, B/. 12.0 millones para inversión y B/. 121.8 millones en transferencias del Gobierno Central. Su administrador, Nicolás Brea, indicó que el rubro de inversión afinazará el programa de fortalecimiento institucional.

En tanto, a la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) se le recomendaron B/. 213.5 millones, distribuidos en B/. 211.4 millones para funcionamiento y B/. 2.1 millones para inversión. Su directora general, Isidora Carbonell Olmos, señaló que la partida de inversión financiará obras de infraestructura, adecuaciones y la adquisición de maquinaria y equipos.