Feria de Dolega culmina hoy destacando el aporte de productores de la región

La Feria de Dolega celebra su XXXI edición hasta este 4 de octubre de 2026, en el marco de las festividades de su santo patrono, San Francisco de Asís, con un encuentro que destaca el trabajo del sector agropecuario y las tradiciones del distrito.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario señaló que como parte de la programación, el patronato de la feria, junto a la Universidad Tecnológica OTEIMA entregaron reconocimientos en tres categorías a productores del área, por su trayectoria, dedicación y contribución al desarrollo de sus comunidades.

En la categoría de productor agrícola, fue distinguido Hormoz Safi Shojaei, por su perseverancia en el trabajo de la tierra y su aporte a la producción de alimentos. En la categoría de productor pecuario, el reconocimiento correspondió a Juan Lara, por su dedicación a la actividad ganadera y al cuidado de las especies de producción.

Asimismo, se rindió un reconocimiento póstumo a Ramiro Candanedo, en la categoría de productor apícola, por su legado en una actividad que contribuye a la producción de miel, la polinización de los cultivos y el equilibrio ambiental.

Tras la ceremonia, la directora nacional de Ferias del MIDA, Licda. Kalizol Caballero, recorrió el pabellón pecuario y visitó a los productores participantes, con quienes compartió sobre el trabajo que desarrollan y la importancia de estos espacios para promover la producción nacional.

Durante el recorrido, Caballero reafirmó el compromiso institucional con los productores panameños y destacó el papel de las ferias como plataformas para dar visibilidad a su esfuerzo, facilitar el intercambio de experiencias y generar oportunidades de comercialización.

La XXXI edición de la Feria de Dolega reúne tradición y producción, al tiempo que reconoce a quienes, desde el campo, aportan a la seguridad alimentaria y al movimiento económico de las comunidades. La colaboración entre el patronato, el MIDA y la Universidad Tecnológica OTEIMA fortalece este encuentro como un espacio de reconocimiento y vinculación con el sector productivo