$!Extensión del plazo es la modificación de crédito más usada

Ante el aumento de las tasas de interés, la extensión en plazo de las deudas ha sido la medida más utilizada para evitar aumentar la letra en productos bancarios, según la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).

Carlos Berguido, presidente de la ABP, manifestó que “en algunos casos se manda carta por escritos, otros se llama, se manda WhatsApp. La mayoría es por mail, pero sí es importante avisar (alza de tasas).

Lo normal es que el cliente se le añada tiempo, esa es la fórmula cuando el cliente no quiere que se le aumente la letra porque no tiene como pagarla”. Juan E. Melillo, gerente general de Caja de Ahorros, ha comentado que “por el momento, Caja de Ahorros no prevé un aumento de tasas a sus clientes actuales, sujeto a condiciones de mercado y al comportamiento de las tasas a nivel internacional”. Mientras que, Javier Carrizo Esquivel, gerente general de Banco Nacional, ha asegurado que “Banco Nacional hará todo lo posible para que ese impacto sea lo menos posible en nuestros clientes, nuestro rol a veces va más allá del rol de la banca”.

En tanto, Delly de Yinh, vicepresidente de Productos del Banco General, afirmó que “se han realizado ajustes de tasas a un grupo de clientes en préstamos hipotecarios y de autos. Hemos tratado de impactar lo menos posible la capacidad de pago del cliente.

También estamos subiendo tasas a nivel de depósitos, en cuentas de ahorros y plazos fijos, lo cual beneficia a los clientes quienes ahora recibirán más por sus depósitos”.

Martha Luna, asesora financiera, comentó que “cuando uno hace un préstamo es muy importante estar preparado para que el préstamo no tope tu capacidad de pago porque entonces sí no podrías hacerle frente a la obligación y terminarías perdiendo el bien o afectando tu economía”.