Exportaciones panameñas crecen 17.2% y superan los B/.1,157 millones

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó que la oferta exportable de Panamá alcanzó B/.1,157.8 millones entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 17.2% frente al mismo período de 2025, de acuerdo con el Informe de Desempeño de las Exportaciones fechado 29 de octubre de 2026.

Entre los principales productos que Panamá está exportando se encuentran el camarón congelado, banano, aceite de palma, teca, productos farmacéuticos y café, una combinación que refleja la diversidad de la oferta que el país está colocando en mercados internacionales.

Estados Unidos se mantiene entre los principales destinos de las exportaciones panameñas, junto con mercados de Asia, Europa, América Latina y el Caribe.

Las exportaciones registradas alcanzaron B/.822.4 millones, B/.67.7 millones más que en el mismo período del año pasado, para un crecimiento de 9%.

A esa cifra se suman B/.335.3 millones en exportaciones de valor agregado desde regímenes especiales, que registraron un incremento de 43.8%.

El ministro del MICI, Julio Moltó, indicó que “son B/.67.7 millones adicionales en ventas al exterior. Eso se traduce en más pedidos y en más movimiento alrededor de esas operaciones: transporte, logística, servicios y proveedores que también forman parte de la actividad exportadora”.

Moltó destacó además el crecimiento de las exportaciones con mayor valor agregado, que muestran una mayor participación de productos procesados dentro de la oferta que Panamá lleva al exterior.

“Vender fuera del país es importante, pero también lo es que cada vez podamos ofrecer productos con mayor valor. Eso amplía las posibilidades de negocio para nuestras empresas y permite llegar a compradores distintos”, expresó.