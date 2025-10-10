Exportaciones panameñas alcanzan nuevo máximo histórico

Con B/. 671.0 millones exportados entre enero y agosto de 2025, Panamá superó en B/. 33.7 millones el monto registrado en igual período del año anterior (B/. 637.3 millones), marcando el mejor desempeño en exportaciones de bienes desde 2010. Estas cifras representan un crecimiento interanual del 5.3%, impulsado en parte por el desempeño de productos como el camarón congelado, que ha superado al tradicional banano en participación dentro del total exportado.

El análisis por fracciones arancelarias muestra que el banano, uno de los productos líderes, representó el 9.0% del monto total, reflejando una baja tras el impacto de la huelga de trabajadores y la posterior salida de la empresa Chiquita en el segundo trimestre del año. En contraste, el camarón congelado alcanzó una participación del 11.8%. Otros productos con desempeño destacado incluyen el aceite de palma en bruto, con 5.9%. En conjunto, las diez principales fracciones arancelarias representaron el 52.9% de las exportaciones registradas.

Desde una perspectiva más general, según los capítulos del Sistema Armonizado, los principales rubros exportados en este período fueron pescados y crustáceos (21.1%), frutas (13.4%), grasas y aceites (8.9%), fundición de hierro y acero (6.6%), madera (4.7%) y azúcares (4.6%).

En cuanto a los destinos, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial, con una participación del 15.8% del total exportado, seguido por Taiwán (12.3%) y Países Bajos (8.2%). España ingresó al grupo de los diez principales destinos, desplazando a Tailandia. En conjunto, estos diez mercados concentraron el 69.4% de las exportaciones registradas.

Al incorporar las exportaciones de valor agregado desde regímenes especiales —como zonas francas y Panamá Pacífico—, el total exportado por Panamá ascendió a B/. 871.7 millones entre enero y agosto de 2025, superando en B/. 11.2 millones (1.3%) el total del mismo período de 2024.

Estos resultados forman parte del informe elaborado por la Oficina de Inteligencia Comercial del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), con base en datos oficiales del Instituto Nacional de