Este lunes sancionarán la ley de beneficios para jubilados

El presidente José Raúl Mulino reiteró que sancionará tanto el Proyecto de Ley No. 746, que beneficia a jubilados, pensionados y adultos de la tercera edad, como el Proyecto de Ley No. 644, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, ambos aprobados en tercer debate por la Asamblea Nacional la semana pasada.

El Proyecto de Ley No. 746 modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, con el objetivo de actualizar y ampliar los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, mediante medidas que contribuyen a reducir los gastos asociados a su salud, asistencia, movilidad y calidad de vida. “Yo lo devolví en su momento a la Asamblea con algunas observaciones, y con los diputados y los abuelitos conversamos. Así que espero que todo esté contemplado y hacia adelante. Vamos a firmarlo mañana, lunes”, acotó el mandatario.

En cuanto al Presupuesto de la Nación 2027, este asciende a B/. 35,111.7 millones, compuesto por B/. 12,839.7 millones para inversiones, lo que representa el 36.6% del total, y B/. 22,272 millones para funcionamiento, equivalentes al 63.4%. El proyecto incluye además un ajuste por B/. 186.83 millones avalado por el Órgano Ejecutivo como parte de las recomendaciones realizadas previamente por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.