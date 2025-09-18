Este año se venderán las cajas navideñas del IMA, confirmó Mulino

Este jueves, 18 de septiembre, el presidente José Raúl Mulino anunció que este año se venderá la 'Caja Navideña' del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).'El director del IMA (Nilo Murillo) estará anunciando las Naviferias famosas, con la Caja Navideña que incluye jamón, sin politiquerías, al alcance del pueblo.... aclaro que no hay jamón regalado para nadie', manifestó el gobernante.Por otro lado, indicó que en octubre se estará inaugurando una nueva tienda del IMA en Tocumen y que se están construyendo más.'Se está avanzando en la construcción de tres tiendas: en el mercado de Río Hato, otra en Aguadulce y una en Las Tablas', dijo Mulino.