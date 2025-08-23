Ernesto A. Boyd Jr. presidirá la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) realizó su Asamblea General Ordinaria, en la cual fue electo Ernesto A. Boyd Jr. como nuevo presidente de la Junta Directiva para el período 2025-2027.

Boyd, actual presidente ejecutivo y Gerente General de MetroBank, cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector financiero. Ha ejercido un liderazgo caracterizado por la visión estratégica, la innovación y la obtención de resultados sobresalientes, informó la ABP.

La Asociación destacó que su trayectoria lo distingue como referente en la gestión empresarial y el desarrollo del sistema financiero nacional, con un firme compromiso hacia el crecimiento económico y social del país.

La nueva Junta Directiva que acompañará a Boyd estará conformada por los siguientes directores principales: Raúl Guizado (Banco Generl), Otto Wolfschoon (Global Bank), Aimeé Sentmat (Banistmo), Carlos E. Troetsch (MMG Bank), Daniel González (Banco Internacional de Costa Rica), Gustavo Eisenmann (Banco Aliado), Javier Carrizo (Banco Nacional de Panamá), Víctor Viggiano (Bi Bank), Javier Gerardo Ulloa (Mercantil Banco) y Gabriel Arias (GNB Sudameris Bank).

Como directores suplentes, también le acompañarán: Patricia Planells (Banco Lafise), Malcolm Muñoz (Citibank), Juan Melillo (Banco Delta) y John Rauschkolb (Banco La Hipotecaria).

El Presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Alfredo Berguido, congratuló al presidente electo y a la nueva Junta Directiva, augurando éxitos en su gestión para el período que iniciará el próximo 1 de septiembre de 2025 y culminará el 31 de agosto de 2027.