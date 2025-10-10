Entregan orden de proceder para auditoría de la mina de cobre

La orden de proceder a la empresa SGS Panamá Control Services Inc., para ejecutar la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, fue formalmente entregada por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE).

“Con este acto administrativo se inicia oficialmente el proceso de evaluación que permitirá examinar de manera técnica el cumplimiento ambiental, social, legal y tributario del proyecto establecido para la operación minera ubicada en Donoso, provincia de Colón”, informó la institución.

El periodo de ejecución de la auditoría será de seis meses, contados a partir de la fecha de registro en el sistema Panamá Compras.

El contrato tendrá una vigencia total de ocho meses, que incluye dos meses adicionales para la etapa de cierre y liquidación. Durante este tiempo se desarrollarán las labores de campo, revisión documental y análisis de cumplimiento de los parámetros técnicos definidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III.