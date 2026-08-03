Entregan más de B/.100 mil en capital semilla a 20 emprendedores

Detrás de cada emprendimiento existe una historia de esfuerzo, sacrificio y la esperanza de construir un mejor futuro. Para muchos emprendedores, una idea que nació en casa, un pequeño negocio familiar o una oportunidad de generar ingresos puede convertirse en el inicio de un gran proyecto cuando cuenta con el impulso adecuado.

Con ese propósito, Cobre Emprende: El Pitch anunció a sus primeros 20 emprendedores ganadores, quienes durante las primeras dos semanas del programa recibieron más de B/.100 mil en capital semilla no reembolsable para fortalecer sus negocios, adquirir equipos, mejorar sus procesos productivos y contar con nuevas herramientas que les permitan avanzar hacia mejores oportunidades de crecimiento.

Esta iniciativa, que se desarrolla durante un mes, busca identificar y acompañar emprendimientos panameños con potencial de crecimiento, brindando apoyo a personas que han apostado por sus ideas y trabajan diariamente para convertirlas en negocios sostenibles.

Los primeros 20 ganadores provienen de comunidades de Colón, Panamá, Coclé y sectores como La Pintada, Río Indio, Miguel de la Borda y Donoso. Cada uno representa una historia diferente, pero comparten un mismo propósito: hacer crecer un negocio construido con dedicación y esfuerzo.

Entre los emprendimientos seleccionados se encuentran iniciativas de confección, gastronomía, agricultura, economía circular, tecnología, belleza, nutrición, barbería y ebanistería.

Los primeros 20 ganadores: Eliecer Chirú (Colón), Lovely Alvear (Colón), Petrona Gómez (Colón), Daylis García (Colón, Taidelin Martínez (Colón), Ireisy Rodríguez (Panamá), Anallely Guerrero (Panamá), Lourdes Arjona (Panamá) Alanis Somabhai (Panamá), Luis Rodríguez (Panamá), Elsa Martínez (La Pintada), Ernesto Martínez (La Pintada), Jackeline Pineda (La Pintada), Lymeyleen Pérez (La Pintada), Katherine Camargo (La Pintada), Alexis Sánchez (Río Indio), Ángel Luis Martínez (La Pintada), Baytiaris Salazar (Río Indio), Robin Polo (Miguel de la Borda), Mirta Miller (Donoso).

“Cada emprendedor que participa en Cobre Emprende: El Pitch tiene una historia que contar: personas que comenzaron con una idea, que han trabajado con esfuerzo y que hoy reciben una oportunidad para seguir creciendo. En Cobre Panamá creemos en el talento de los panameños y en el impacto que pueden generar cuando cuentan con las herramientas necesarias. Este capital semilla es un impulso para que puedan fortalecer sus negocios y continuar construyendo nuevas oportunidades para sus familias y comunidades”. Destacó Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.