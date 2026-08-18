Entregan insumos agropecuarios a 25 familias de Panamá Oeste

Un total de 25 familias de escasos recursos de Panamá Oeste recibieron insumos agropecuarios como parte del Proyecto Huertos Agroecológicos Familias Unidas, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La entrega incluyó semillas de maíz, frijol, arroz, plátano, pepino, ají, tomate y pimentón, además de gallinas ponedoras, alimentos y vitaminas.

Según el MIDA, estos recursos buscan fortalecer la producción de alimentos para el consumo familiar, impulsar los huertos agroecológicos y generar oportunidades para el aprovechamiento de las unidades productivas.

La iniciativa es desarrollada por la Dirección Nacional de Desarrollo Rural y la Coordinación de Desarrollo Rural del MIDA en Panamá Oeste, con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria y al fortalecimiento de la economía de las familias rurales.