$!Empresarios piden consenso para avanzar con la aprobación de la Ley de interés preferencial

La discusión en segundo debate del Proyecto de Ley 207, que subroga la Ley 3 de 1985, que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios, podría iniciar mañana, tras su análisis en una mesa técnica en la que participaron diputados y banqueros.

Empresarios piden que la iniciativa sea analizada y consensuada prontamente para su debida aprobación, ya que el sector inmobiliario y de construcción se encuentran afectados por la falta de una Ley que incentive la venta de viviendas dentro del rango de interés preferencial.

En declaraciones a ECOtv, Elisa Suárez, directora Ejecutiva de CONVIVIENDA, indicó que “la ley de interés preferencial nunca fue una ley con límites de ingresos, ya que era una ley que su único requisito específico era que fuera tu primera vivienda la primera vez, una sola vez, pero ahora le están poniendo un límite y esos límites solo existían con el Bono Solidario y no tenían nada que ver con el interés preferencial y lo que han hecho es combinar dos temas diferentes, por lo que esos temas los tenemos que trabajar un poco más, ya que esta modificación afecta a todos, pero principalmente a la familia que quiere comprar una vivienda”.

El presidente de la APEDE, Capítulo de Coclé, Julio Botello, señaló que “la Ley no es perfecta pero abarca el segmento de casas que ya están construidas y que no pueden ser entregadas porque la gente no tiene para dar el abono inicial”. Según Botello, “la aprobación de la misma va a aliviar en gran parte a los promotores de vivienda”.

La Asamblea Nacional informó que en la aprobación del proyecto de Ley en primer debate, se estableció que la medida será aplicada a los tramos preferenciales, dependiendo del precio de compra de la vivienda y la ubicación de las mismas, para lo cual se considerará la Región 1, las viviendas ubicadas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste y la Región 2, las viviendas ubicadas en la provincia de Colón y el resto del país.

El Tramo Preferencial para la Región 1 tendrá una tasa subsidiada máxima de 5.0%, por un plazo de 8 años no renovables, para los préstamos hipotecarios preferenciales destinados a la compra de viviendas nuevas, cuyo precio de compra al momento del financiamiento sea hasta 50 mil balboas.

En cuanto al Tramo Preferencial 2, tendrá una tasa subsidiada de 4.5% por un plazo de 7 años no renovables, para los préstamos hipotecarios preferenciales destinados a la compra de viviendas nuevas, cuyo precio de compra al momento del financiamiento sea superior a 50 mil balboas y hasta 80 mil balboas.

De igual forma, fue aprobado el Tramo Preferencial Nº 3, el cual tendrá una tasa subsidiada máxima de 3.25%, por un plazo de 5 años no renovables para los préstamos hipotecarios preferenciales destinados a la compra de viviendas nuevas, cuyo precio de compra al momento del financiamiento sea superior a 80 mil balboas y hasta 120 mil balboas.