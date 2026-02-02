$!Empresarios: Panamá debe garantizar estabilidad de la actividad portuaria

Los representantes de distintos gremios empresariales también hicieron un llamado para que predomine la transparencia durante todo el proceso de transición de las dos terminales portuarias

Empresarios vinculados al sector portuario, marítimo y logístico, expresaron su respaldo a la continuidad operativa de los puertos operados por Panama Ports Company, mientras se logra una nueva concesión. Aseguran que la coyuntura representa una oportunidad para que el país demuestre que se pueden resolver los conflictos garantizando estabilidad y confianza a los usuarios del sistema logístico. Ricardo Lince, presidente de la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA), dijo que “el gobierno ha dado su espaldarazo de mantener sin afectar el sistema de nosotros y esa es la parte importante, que el desarrollo marítimo continúe sin ningún tipo de afectación y ese el mensaje que Panamá debe dar a lo interno y externo”.





Por su parte, el presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), Ángel Sánchez, manifestó que “nuestra prioridad nacional debe ser blindar la continuidad operativa. Independientemente de cuál sea el resultado final de este proceso, Panamá tiene el compromiso inalienable de seguir ofreciendo un servicio de clase mundial”. Sánchez añadió que “solicitar claridad y rigor en cada paso de este proceso no es un favor para las empresas; es un deber con nuestra propia estabilidad. Un país que resuelve sus diferencias legales con luz y taquígrafo es un país que invita a la inversión a quedarse”. Por su parte, Severo Sousa, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), dijo que “los fallos de la CSJ son inapelables y toca suspender la concesión como está, revisarla y ya sea por una nueva concesión u otra vía jurídica, ojalá una licitación internacional transparente, volver a adjudicar la administración del puerto que es un componente muy valioso, estratégico y fundamental en el conglomerado logístico panameño”.

“Si logramos que este proceso sea un ejemplo de transparencia y que la operatividad se mantenga incólume, le estaremos enviando un mensaje contundente al planeta: Panamá es un puerto seguro”.

“El Ejecutivo está tomando las medidas necesarias para mantener la continuidad operativa de los puertos. Necesitamos continuidad dado que no se puede paralizar en ningún momento la cadena logística”.

“Nos agrada que el gobierno haya tomado las previsiones necesarias, anticipando distintos escenarios a fin de garantizar la continuidad y la operación ininterrumpida de estos dos importantes terminales portuarios”.

“Lo más importante es que va a haber continuidad laboral, el presidente ha aclarado que, habiéndose dado este fallo, va a haber un proceso de transición, y se asegura la continuidad laboral de trabajadores”

“Veo bien que el Gobierno haya decidido hacer una transición ordenada y no un cierre abrupto como el de la mina. Hay que ver qué recursos internacionales usará la concesionaria actual en respuesta a este fallo”.

“El gremio valora positivamente que el Gobierno haya activado un plan de contingencia previamente estructurado, que garantiza la continuidad operativa de los puertos, sin afectaciones a la cadena logística global”.

¿Qué dice el fallo de la Corte?

ML | El fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concluye que luego de haber examinado el contrato-ley, entre el Estado y la sociedad Panama Ports Company, aprobado por la Ley N°5 de 16 de enero de 1997, “se concluye que es lesivo para los intereses de la colectividad que devienen en violaciones directas del orden público, lo que contraviene la Carta Magna”. En el documento detallan que “esto significa que el efecto de esta decisión de inconstitucionalidad debe ser interpretada en el sentido que no existe concesión. Estas demandas de inconstitucionalidad acumuladas se circunscriben a la situación específica de este contrato-ley”. Establecen que “de conformidad con el principio de interpretación constitucional de universalidad, lo procedente es declarar que es inconstitucional por vulnerar los artículos 17, 18, 19, 32, 50, 258, 259, 280, numeral 2 del Estatuto Fundamental”.

Alemán Zubieta, exadmnistrador del Canal, liderará transición en Panama Ports Company