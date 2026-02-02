$!Empresarios: Panamá debe garantizar estabilidad de la actividad portuaria

Empresarios vinculados al sector portuario, marítimo y logístico, expresaron su respaldo a la continuidad operativa de los puertos operados por Panama Ports Company, mientras se logra una nueva concesión. Aseguran que la coyuntura representa una oportunidad para que el país demuestre que se pueden resolver los conflictos garantizando estabilidad y confianza a los usuarios del sistema logístico.Ricardo Lince, presidente de la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA), dijo que 'el gobierno ha dado su espaldarazo de mantener sin afectar el sistema de nosotros y esa es la parte importante, que el desarrollo marítimo continúe sin ningún tipo de afectación y ese el mensaje que Panamá debe dar a lo interno y externo'.