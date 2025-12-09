$!Empresarios: Expectativas económicas en las provincias son positivas para 2026

Líderes empresariales de las provincias aseguran que la ejecución de proyectos de infraestructura, la reactivación de la actividad bananera y la mina, serán claves para dinamizar la economía y generar empleos en el 2026, por lo que las expectativas económicas son muy positivas.

Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, expresó que “la perspectiva económica que tenemos es que las cosas, a partir de este mes, que se están dando las recontrataciones de la zona bananera, mejoren y vuelvan a la senda de lo que éramos a principios de este año. Porque la situación en la que ahorita nos encontramos pues es bastante difícil. La expectativa es que todo se normalice para que le den ese impulso económico que necesita la provincia”.

El expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, Severo Sousa, indicó que “las perspectivas económicas para Colón parecen favorables, desde el punto de vista que la logística se sigue desarrollando. También está la expectativa por la mina y la reactivación de los trabajos que eso ofrecería y los beneficios económicos para empresas en Colón que eran proveedoras de la mina. Si eso se da, más otra inversión que haga el gobierno, el próximo año para Colón podría ser positivo”.

Felipe Rodríguez, expresidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, dijo que “debe haber una inyección positiva en proyectos de mantenimiento, energéticos y logísticos para generar movimiento económico en las provincias, esa es la expectativa”.

Mientras que, Ángelo Solanilla, de la Cámara de Turismo de Veraguas, afirmó que “vamos a tener un año muy parecido al actual, sin grandes cambios. Aún no hay una fecha de algún mega proyecto que ponga a fluir la economía, más bien veo que cada vez quieren agravar la situación para justificar la reapertura de la mina”.