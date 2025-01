Empresarios colonenses rechazan régimen impositivo y solicitan suspensión inmediata

Empresarios del distrito de Colón alzaron la voz contra el régimen impositivo aprobado por el Concejo Municipal, calificándolo como un golpe a la ya frágil economía local. En una reunión realizada este miércoles, 8 de enero, los empresariales pidieron la suspensión inmediata de las medidas fiscales.

Diana Mora, empresaria colonense, expresó su preocupación: “La modificación del régimen impositivo no es viable en este momento. Estamos en una economía fracturada que no puede soportar impuestos del 10%, 50% o 75%. Al parecer, los representantes no leyeron el decreto correctamente”.

Por su parte, Dagoberto Rodríguez, dirigente de bares de Colón, destacó que la economía de la provincia ya enfrenta severas dificultades.

“Desde la pandemia y la renovación de Colón, los negocios han venido cerrando o poniéndose en venta. La economía está más desintegrada cada día”, afirmó, exigiendo una suspensión inmediata de las medidas fiscales.

El Consejo Municipal del distrito de Colón aprobó un nuevo Régimen impositivo. El documento publicado en Gaceta Oficial establece que los incrementos van desde el 12% al 75% dependiendo del tamaño del negocio y la actividad económica que realizan.