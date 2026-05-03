Empleo formal crece en Panamá, pero persisten retos de estabilidad e informalidad, advierte sector empresarial

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, en su habitual opinión de todos los domingos, destacó el repunte en la generación de empleo formal en el país, aunque advirtió que persisten retos estructurales como la informalidad, la inestabilidad laboral y las brechas de acceso al mercado de trabajo.

Barría Pino subrayó que las cifras recientes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) reflejan una señal positiva para la economía. En el primer trimestre de 2026 se registraron 84,067 contratos laborales, lo que representa un incremento de 25.2% en comparación con el mismo periodo de 2025.

“Es una recuperación importante del empleo formal y una muestra de mayor dinamismo económico y empresarial”, señaló el dirigente empresarial.

Sin embargo, advirtió que la calidad del empleo sigue siendo un desafío. De los contratos registrados, el 55% fueron definidos, el 23% por obra determinada y solo el 22% indefinidos, lo que evidencia que la estabilidad laboral aún no es la norma predominante en el mercado panameño.

“El desafío está en consolidar empleos formales, productivos y sostenibles, que den seguridad a los trabajadores, fortalezcan a las empresas y permitan que más panameños salgan de la informalidad”, afirmó Barría Pino.

El presidente del gremio empresarial también hizo énfasis en que la informalidad continúa siendo una de las principales limitantes del desarrollo laboral, al reducir el acceso a protección social, ingresos estables y productividad.

“El empleo formal debe ocupar el centro de las decisiones nacionales. No se trata solo de crear más plazas, sino de crear mejores oportunidades”, sostuvo.

Barría Pino destacó además que la generación de empleo formal está directamente vinculada con el dinamismo económico, la inversión y la confianza en el entorno institucional. Según explicó, cada sector productivo activa una cadena de valor que impacta a proveedores, comercios, servicios y profesionales.

En relación con el mercado laboral juvenil, el dirigente empresarial insistió en la necesidad de cerrar las brechas de acceso. “La experiencia no debe ser una barrera de entrada, sino parte del proceso de formación”, indicó, al tiempo que señaló la importancia de fortalecer mecanismos como la Ley de Pasantías para facilitar la inserción de los jóvenes al mundo laboral.

Finalmente, desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá se reiteró el compromiso de trabajar junto al sector público y privado para promover condiciones que impulsen el crecimiento económico y la creación de empleo digno.

“El trabajador panameño necesita oportunidades reales, y esas oportunidades solo se construyen con acción, responsabilidad y visión de país”, concluyó Barría Pino.