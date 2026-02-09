Embajador Cabrera valora la ética de los abogados como pilar para la inversión

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó que el ejercicio ético de la abogacía es un elemento determinante para la percepción de los inversionistas extranjeros al evaluar a Panamá como destino de capital.

“Es fundamental asegurar que mantengan los más altos estándares éticos dentro de la profesión. Esto es clave para generar confianza en quienes buscan realizar inversiones internacionales”, señaló el diplomático durante una visita al Colegio Nacional de Abogados (CNA).

El embajador indicó que Estados Unidos mantiene una colaboración activa con el gremio legal panameño para promover la excelencia en el ejercicio profesional, especialmente en la lucha contra prácticas como la extorsión, el chantaje y la corrupción.

“Estamos colaborando para garantizar que quienes ejercen la abogacía lo hagan con la mayor integridad, libres de corrupción o extorsión”, afirmó.

Cabrera explicó que la estabilidad del marco jurídico es un factor decisivo para atraer inversión internacional, ya que permite que los capitales operen en entornos previsibles y confiables.

“Las personas invierten cuando se sienten cómodas; cuando existe un marco jurídico claro, respetado y que no cambia de un gobierno a otro”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que la Embajada de Estados Unidos trabaja permanentemente para promover a Panamá como un país abierto a la inversión, siempre que esta sea sostenible y genere beneficios locales.

“Buscamos inversiones duraderas que contraten panameños y contribuyan al crecimiento económico de ambos países”, concluyó.