Economía

Embajador Cabrera se reúne con la Cámara de Comercio de EE. UU. para impulsar la inversión en Panamá

Embajador Cabrera se reúne con la Cámara de Comercio de EE. UU. para impulsar la inversión en Panamá
Redacción Web
08 de julio de 2026

El embajador Kevin Marino Cabrera se reunió con los miembros de la Cámara de Comercio de EE. UU. en Washington, D.C., para conversar sobre las oportunidades de fortalecer el comercio y la inversión con Panamá.

En sus redes sociales, el diplomático destacó que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, “estamos trabajando para ampliar las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses y promover la tecnología, manufactura y energía de EE. UU. como la opción más confiable para nuestros socios”.

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