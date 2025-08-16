El sector hotelero en Oriente Medio alcanza un máximo histórico de 650 proyectos en construcción

La región de Oriente Medio registró en el segundo trimestre de 2025 un récord histórico en su cartera de proyectos hoteleros, según un informe elaborado por Lodging Econometrics. A cierre de junio, el pipeline alcanza 650 proyectos con 161.574 habitaciones, lo que supone un incremento del 7% por número de proyectos y del 10% por habitaciones respecto al mismo periodo del año anterior.

Actualmente, hay 337 proyectos en construcción, sumando 86.447 habitaciones, mientras que los proyectos programados para iniciar obras en los próximos 12 meses ascienden a 147 proyectos, 45.457 habitaciones, un aumento del 31% en habitaciones en tasa interanual. Los proyectos en fase de planificación temprana alcanzan los 166 proyectos con un total de 29.670 habitaciones.

El informe destaca que las cadenas de lujo y high-upscale lideran la expansión, con 196 proyectos,43.942 habitaciones y 150 proyectos 38.357 habitaciones respectivamente, representando conjuntamente más de la mitad del pipeline de la región.

Por países, Arabia Saudí encabeza la lista con 342 proyectos y 92.187 habitaciones, seguida de Egipto (127 proyectos, 28.172 habitaciones) y Emiratos Árabes Unidos (100 proyectos, 25.470 habitaciones). Entre las ciudades con mayor actividad destacan Riyadh, Jeddah, Dubai, El Cairo y Makkah.

En lo que va de año, se han inaugurado 14 nuevos hoteles con 4.327 habitaciones y se prevé la apertura de 89 hoteles adicionales (19.269 habitaciones) durante la segunda mitad de 2025, sumando un total de 103 hoteles, 23.596 habitaciones al cierre del año. Para 2026 y 2027, se estiman 94 y 91 nuevas aperturas respectivamente.