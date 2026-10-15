El sector comercios retoma operaciones tras el sismo

Empresarios del sector comercial informaron que la actividad en supermercados, tiendas y abarroterías ha retomado la normalidad en la mayoría de las provincias, con excepciones puntuales en algunos distritos en la región central, donde aún se realizan inspecciones estructurales en diversos locales.

Roberto Pretelt, presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (ACOVIPA), aseguró que “hubo afectaciones menores; actualmente, los supermercados todos están abiertos”.

Pretelt agregó que “en los súper de Coclé y Santiago solo se cayeron los artículos de las góndolas, y ya se arreglaron, nada estructural”. Sin embargo, añadió que “el departamento de seguridad y mantenimiento de la entidad informó que “todas las tiendas sufrieron rajaduras, pero ninguna compromete la seguridad”. Asimismo, indicó que “ya se está encargando de las reparaciones pertinentes”.

Por su parte, Manuel Gutiérrez, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), capítulo de Azuero, señaló que los supermercados, tiendas y abarroterías de la región “se encuentran abiertos. No están cerrados, todo se ha ido restableciendo con los días; en Tonosí, algunos están abiertos, no todos”.

Gutiérrez comentó que “estamos recibiendo donaciones de Chiriquí, Panamá y de nuestra propia provincia y con eso estamos abasteciendo las zonas afectadas”.

Por su parte, Julio Botello, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECAMARAS), dijo que “todo se mantuvo cerrado luego del sismo y empezaron a trabajar el lunes algunos supermercados, abarroterías y minisúper”.

Botello añadió que “hasta ayer, ya está bastante normal el comercio. Ya casi todos están operando”.