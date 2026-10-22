El presidente José Raúl Mulino inaugura la Reunión Estratégica País del Foro Económico Mundial

El presidente José Raúl Mulino inauguró en el Palacio de Las Garzas la Reunión Estratégica País del Foro Económico Mundial (WEF), un encuentro cuyo tema central fue “Panamá: El Hub Global de la Confianza, la Competitividad y el Crecimiento Sostenible” y que contó con la participación de 27 empresas líderes a nivel internacional, según se informó de manera oficial.

Entre las compañías interesadas en explorar las oportunidades que ofrece Panamá figuran A.P. Møller-Maersk, AES Corporation, Banco Interamericano de Desarrollo, Mastercard, Mitsui O.S.K. Lines, PepsiCo, Puerto de Amberes-Brujas, Royal Vopak, Swiss Re, Visa, Uber, The Coca-Cola Company, Naturgy y DHL Global Forwarding, entre otras. Durante la jornada, el mandatario compartió con sus representantes los esfuerzos de su administración para fortalecer el liderazgo de la nación en la región.

Durante su intervención, Mulino afirmó que el país se encuentra más fuerte que nunca, lo que le ha permitido hacer frente a la emergencia y dirigir sus esfuerzos al auxilio de las personas afectadas. Señaló que el entorno mundial enfrenta profundos desafíos, tales como tensiones geopolíticas crecientes, la necesidad de reconfigurar las cadenas globales de suministro y la responsabilidad de acelerar una transición energética justa y sostenible. “Somos una plataforma estratégica integral concebida para potenciar el comercio internacional, atraer inversión con seguridad jurídica y fomentar una cooperación internacional efectiva. El mandato central de mi administración es transformar a Panamá en el mayor nodo multienergético, logístico, digital y financiero de toda nuestra región”, apuntó.

La visión del país está fundamentada en cuatro pilares estratégicos. El primero comprende la seguridad hídrica y la modernización de la infraestructura logística del Canal de Panamá, la cual ejecuta un plan integral para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua en su cuenca. El segundo abarca la transición hacia un centro de conexiones de clase mundial, amigable con el ambiente y equipado con tecnología para la eficiencia, liderando así la descarbonización del transporte marítimo y la industria global. Asimismo, el presidente resaltó la dinámica agenda internacional de la nación y su reciente incorporación al bloque del Mercosur como Estado Asociado, lo que calificó como un hito histórico de articulación comercial.