El petróleo sube a la espera de las conversaciones entre EEUU e Irán

Los precios del petróleo subieron el jueves, mientras los mercados lidian con señales contradictorias sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Tras mantenerse más bien estables al comienzo de la jornada, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, terminó subiendo un 4,70 % hasta alcanzar los 99,39 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, avanzó un 3,72 % hasta llegar a los 94,69 dólares.

“Observamos cierta volatilidad ligada a las declaraciones tanto de Washington como de Teherán”, explica a la AFP Stephen Schork, de The Schork Group.

El secretario de Defensa estadounidense dijo el jueves que Estados Unidos bombardeará de nuevo a Irán si Teherán “toma la decisión equivocada”, jurando mantener “todo el tiempo que haga falta” el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Donald Trump declaró después que Irán había aceptado ceder su uranio enriquecido, y añadió que hay “muchas probabilidades” de alcanzar un acuerdo de paz.

Irán ha amenazado con bloquear el mar Rojo, al tiempo que reiteraba su voluntad de negociar.

“No sabemos cómo va a terminar esto, ni cuándo”, comenta Stephen Schork, que considera que esta incertidumbre mantiene los precios del crudo en niveles elevados.

Las negociaciones siguen en curso, bajo los auspicios de Pakistán, para organizar una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, tras el fracaso de la primera en Islamabad el pasado fin de semana.

Mientras tanto, Teherán sigue bloqueando el estrecho de Ormuz, por el que transita habitualmente una quinta parte del crudo mundial.

“Si la guerra volviera a intensificarse y el estrecho de Ormuz permaneciera cerrado durante varios meses, los precios deberían volver a subir con fuerza”, advierte Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.