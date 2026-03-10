El petróleo cae y las bolsas suben tras declaraciones de Trump sobre la guerra

Los precios del petróleo cayeron con fuerza y las bolsas asiáticas y europeas repuntaban este martes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insinuara que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto.

"Esto terminará pronto, y si vuelve a comenzar, el golpe será aún más duro", dijo Trump la noche del lunes cuando le preguntaron sobre la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pero Irán respondió diciendo que bloqueará las exportaciones de petróleo del Golfo y que será la república islámica, y no Estados Unidos, la que determine "el fin de la guerra".

Aun así, las declaraciones de Trump contribuyeron a revertir la subida de los precios del petróleo. Estos se dispararon por los ataques iraníes a las monarquías petroleras del Golfo en respuesta a bombarderos estadounidenses e israelíes que mataron a su líder supremo Alí Jamenei, sustituido por su hijo.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, retrocedía 6,2% hasta los 88,94 dólares.

El del Brent del Mar del Norte, referencia europea, perdía 6,8% hasta los 92,20 dólares por barril.

El contraste es fuerte respecto al lunes, cuando los precios rozaron los 120 dólares el barril en los mercados asiáticos, con subidas de más del 30%.

Por su parte, los precios del gas en Europa cayeron alrededor de un 13%. El contrato de gas natural TTF holandés, considerado la referencia europea, cayó a alrededor de 48 euros, tras haber subido considerablemente el día anterior.

El retroceso del precio del crudo en particular contribuyó a un repunte de las bolsas asiáticas, tras las bruscas caídas del lunes.

Así, Seúl ganó al cierre un 5,4% y Tokio un 2,9%. Hong Kong ganó un 2,2% y Shanghái 0,7%.

Las bolsas europeas también subían: Londres (+1,5%), París (+1,6%), Fráncfort (+2,4%) y Madrid (+2,3%).

Los tres principales índices de Wall Street cerraron el lunes con fuertes subidas. El martes el Dow y el S&P 500 abrieron sin cambios, mientras que el Nasdaq subió ligeramente.

- "Mercado inestable" -

"Sigue siendo un mercado inestable, y si los titulares empeoran o la guerra se intensifica, podríamos ver cómo los precios vuelven a dar un giro", afirmó Kathleen Brooks, del grupo bursátil XTB.

El presidente estadounidense también afirmó que suspendería temporalmente algunas sanciones relacionadas con el petróleo y reconoció haber hablado con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Los inversores están atentos a lo que sucede en el estrecho de Ormuz, por el que suele transitar casi el 20 % del crudo mundial desde el Golfo hacia los mercados internacionales.

Según los expertos en transporte marítimo, alrededor de 10 buques en este estrecho o cerca de él han sido atacados desde que Irán lo bloqueó casi por completo en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

"El factor más importante para los mercados será si el suministro de energía de la región se reanuda con normalidad", afirmó el analista de Forex.com Fawad Razaqzada.

Hasta que los operadores vean que el envío a través del estrecho de Ormuz se ha estabilizado y la producción se ha restablecido "es poco probable que los precios del petróleo retrocedan drásticamente de los niveles actuales", añadió.

El presidente Emmanuel Macron ha declarado que Francia y sus aliados trabajan en una misión "puramente defensiva" para reabrir el estrecho con el objetivo de escoltar a los barcos, una vez que haya terminado la fase más intensa de la guerra.