El petróleo baja pese a tensiones por mensaje de Trump

Los precios del petróleo retrocedieron el martes, en un mercado que mostró optimismo ante una posible resolución rápida del conflicto en Oriente Medio, pese a nuevas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra Irán.

El precio del barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio cayó un 3,40%, hasta los 88,20 dólares.

El del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, bajó un 2,97% hasta los 91,45 dólares. Más temprano en la sesión, llegó a los 89,57 dólares, su nivel más bajo desde el 17 de abril.

Pero un mensaje de Trump en su red Truth Social frenó la caída de los precios.

El mandatario acusó a Irán de derribar un helicóptero estadounidense mientras patrullaba el estrecho de Ormuz y advirtió que Washington debía “responder” al incidente.

Este cambio de tono contrasta con declaraciones previas en las que Trump afirmó que la diplomacia estadounidense estaba en la “fase final” de las negociaciones para poner fin a las hostilidades, lo que había captado la atención de los operadores.

“La mayoría de los actores del mercado siguen creyendo que el conflicto se resolverá pronto, porque probablemente sería lo más conveniente para todas las partes implicadas”, señaló Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

El mantenimiento de los precios en niveles muy inferiores al pico observado al comienzo de la guerra en Oriente Medio “puede explicarse por la adaptación del mercado petrolero a la perturbación del suministro”, añadió este analista.

China recurrió a sus reservas para reducir sus importaciones de petróleo “un 29% interanual” y “un 50% en comparación con el nivel de principios de año”, destacó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Estados Unidos, por su parte, extrajo más de 50 millones de barriles de su reserva estratégica.

Sin embargo, estas medidas temporales no implican una menor necesidad de petróleo, y la reapertura del estrecho de Ormuz sigue siendo crucial para el mercado.

Sin el desbloqueo de este cuello de botella, existe “un nivel mínimo para los precios del petróleo” que limita su caída, estimó Kathleen Brooks, analista de XTB.