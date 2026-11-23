En la mañana de este lunes, 23 de noviembre, se llevará a cabo una reunión entre el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, acompañado de su equipo, y representantes de la empresa Minera Panamá, con el objetivo de formalizar lo anunciado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, respecto al inicio de un proceso de consulta pública y participación ciudadana, en el marco del Acuerdo de Escazú.

Según el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), este encuentro será de carácter estrictamente informativo. No constituye el inicio de una negociación con la empresa, sino la comunicación formal del comienzo de un proceso de escucha, diálogo y participación efectiva de los panameños de todo el país, garantizando el acceso a la información y la transparencia.

El ministro reiterará que cualquier eventual avance estará condicionado al cumplimiento de cinco pilares fundamentales:

Propiedad de los recursos naturales: los minerales son de Panamá y pertenecen al Estado panameño.

Máximo beneficio para Panamá: garantizar mayores recursos para el país, más empleos para los panameños y oportunidades de desarrollo económico y social.

Soberanía nacional: corresponde exclusivamente al Estado panameño ejercer su autoridad sobre el territorio nacional, incluidos sus espacios terrestres, marítimos y aéreos.

Protección ambiental: garantizar el cumplimiento de altos estándares ambientales, sujetos a mecanismos efectivos e independientes de fiscalización y verificación.

Respeto a la Constitución: cualquier decisión deberá ajustarse estrictamente a la Constitución Política de la República y al ordenamiento jurídico vigente.

El MICI aclaró que este encuentro no implica una decisión sobre el futuro de la mina. El propósito es abrir un proceso transparente y participativo que permita escuchar a los panameños antes de adoptar cualquier determinación sobre el tema.