El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se reunió con representantes de la Alianza Minera de América Latina (ALMA), como parte del intercambio de experiencias con especialistas del sector minero. El encuentro abordó temas relacionados con la generación de empleo, el bienestar de las comunidades y la participación ciudadana.

La reunión se realizó antes de las conversaciones que el Gobierno tiene previstas con representantes de Minera Panamá para el lunes 23 de noviembre. Sin embargo, la posible reactivación de la mina aún no ha sido aprobada.

En el encuentro participaron Francisco Javier Lecaros, presidente de ALMA, y Carolina Orozco, vicepresidenta de la organización para Ecuador. La alianza promueve la cooperación y el intercambio de conocimientos entre actores del sector minero de la región.

Entre las experiencias compartidas estuvo el mecanismo Obras por Impuestos, aplicado en Perú, que permite a empresas privadas financiar y ejecutar proyectos públicos, con el reconocimiento de esa inversión para el pago de impuestos. La iniciativa fue presentada como una referencia de colaboración entre el Estado y el sector privado para mejorar la infraestructura y los servicios de las comunidades.

“Venimos a aportar conocimiento, facilitar el diálogo y poner a disposición nuestras capacidades técnicas y nuestra red de expertos para que el país pueda evaluar las distintas alternativas”, indicó Lecaros.

Por su parte, Moltó destacó que la participación ciudadana será parte del proceso de evaluación de las opciones. Aseguró que el Gobierno brindará información pública y espacios para que los distintos sectores, incluidos quienes apoyan, tienen dudas o se oponen a la actividad minera, puedan presentar sus observaciones.

“Escuchar a los panameños es una prioridad, como lo ha establecido el presidente. Trabajaremos con transparencia y conforme al Acuerdo de Escazú”, expresó el ministro.

En tanto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, instruyó el pasado 16 de noviembre a un equipo interministerial, liderado por Moltó, a iniciar conversaciones bajo cinco condiciones: propiedad panameña de los minerales, máximo beneficio económico para el país, respeto a la soberanía, protección ambiental y cumplimiento de la Constitución y las leyes.

El mandato también contempla la generación de empleos para los panameños, beneficios para todo el país y un cierre ordenado, verificable y definitivo, financiado por la empresa y sin posibilidad de prórroga. Además, el Gobierno exige la finalización de los procesos arbitrales contra Panamá y la aplicación de controles ambientales estrictos.

El equipo interministerial está integrado por Moltó; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.