El ministro Moltó destaca acuerdos para favorecer a jubilados y pensionados

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, destacó durante su participación en los actos conmemorativos del 4 de noviembre, en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, la aprobación de la ley que establece beneficios para jubilados y pensionados, como parte de los compromisos asumidos por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Moltó explicó que “esta iniciativa surgió de un proceso de diálogo entre el Gobierno, la Asamblea Nacional, representantes del sector comercial, pequeñas farmacias y los jubilados, con el propósito de impulsar una legislación que responda a las necesidades reales de este grupo de la población y tome en cuenta su capacidad económica”.

La normativa modifica la Ley 6 de 1987 e incorpora nuevos descuentos en medicamentos, servicios médicos, equipos de asistencia y otros productos y servicios dirigidos a los adultos mayores.