El MIDES emitirá más de 19 mil nuevas tarjetas Clave Social

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) entregará 19,417 Tarjetas Clave Social a beneficiarios de los programas 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y el Bono de Alimentación y Nutrición (SENAPAN). La distribución incluye 17,964 renovaciones por vencimiento y 1,453 tarjetas nuevas.

La jornada se realizará del martes 3 al viernes 6 de marzo de 2026. Según la institución, los beneficiarios serán contactados por las direcciones regionales, provinciales y comarcales para informarles la fecha y hora en que deberán presentarse. La entrega se hará en las sedes del MIDES correspondientes a cada usuario.

Las tarjetas estarán habilitadas para el primer pago del año, programado del 10 al 21 de marzo.

Para retirar la tarjeta, se exigirá cédula vigente en original y copia. Cuando el trámite lo realice un representante legal, deberá presentar la documentación que lo acredite, junto con las identificaciones requeridas. El MIDES recomienda llevar la tarjeta vencida para agilizar el proceso.

La institución recordó que el trámite es personal y gratuito, y pidió a los beneficiarios informarse únicamente a través de sus canales oficiales para evitar fraudes o intermediarios.

Los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas del MIDES suman actualmente 186,812 beneficiarios, con desembolsos trimestrales que ascienden a B/.54.4 millones. De ellos, el 88.1 % es decir, 164,578 personas cobra mediante la Tarjeta Clave Social.